МЫ ПОМНИМ О ПОДВИГЕ

Торжественный митинг, посвященный 80-летию освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков и подвига сержанта Вячеслава Васильковского, прошел в пятницу, 3 декабря у мемориала сержанта-героя в деревне Рябинки Вахонинского сельского поселения. В митинге приняли участие представители муниципалитетов, школьники и студенты, ветераны труда, юнармейцы и активисты молодежного центра «Иволга» и поисковики центра «Звезда». С торжественными речами к участникам митинга обратились глава Конаковского района Олег Лобановский, депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Юрий Неговора, Благочинный конаковского округа протоиерей Петр Дубяго. После оружейного салюта роты связи ПВО и минуты молчания к монументу сержанта Васильковского участниками митинга возложены венки и цветы.

В этом году Конаковский район отмечает восьмидесятую годовщину совершения этого подвига, ставшего за годы войны массовым актом самопожертвования. Таких подвигов за все время Великой Отечественной было совершено 445. Первым его в августе 1941 года совершил политрук Александр Панкратов. Васильковский также был одним из первых, кто предварил бессмертный шаг Александра Матросова на вражеский пулемет в феврале 1943-го. Такое было время. Не принято было про это говорить. А до Матросова такой же подвиг совершили более ста человек, многие из которых стали Героями Советского Союза. Кстати, не все знают, но Матросов совершил свой подвиг также на территории Калининской области, в Локнянском районе (с 1957 года он относится к Псковской области).

На митинге, посвященном этой знаменательной дате, глава Конаковского района Олег Лобановский отметил, что, несмотря на то, что все больше лет отделяют нас от того сурового, страшного времени, издалека все четче видно величие подвига советского народа. И Вячеслав Васильковский, которому довелось отдать жизнь за Родину на конаковской земле, стал нашим героем.

Военный комиссар города и района Юрий Неговора отметил в своей речи, что в дату митинга, 3 декабря, в стране отмечается День неизвестного солдата. Она отмечается с 2014 года. Имя сержанта Васильковского навеки внесено в список героев войны.

Но много осталось и тех, кто пропал без вести. Не зря говорят: война не окончена, пока не найден и не похоронен ее последний солдат.

И пусть имена многих неизвестны. Но их подвиг - бессмертен...

КАК ВСЕ БЫЛО...

Каждый год мы пишем о бессмертном подвиге сержанта Васильковского. И будем писать о нем всегда: ведь рождаются, подрастают, взрослеют новые граждане нашей страны. И они должны знать про это. Пусть молодежь сегодня не читает газет. Она прочтет про это в интернете, им расскажут про это родители, бабушки и дедушки... Но они должны знать.

Контрнаступление под Москвой началось 5 декабря, и немцы перешли к обороне. Рано утром 6 декабря 1319-й стрелковый полк майора Д. Казака в составе 185-й стрелковой дивизии получил задачу овладеть деревней Рябинки Конаковского района Калининской области. В течение дня подразделения вышли на ближние подступы к населенному пункту. Впереди лежало открытое поле, и во избежание больших потерь штурм решили провести в тёмное время. Атака началась в десять часов вечера. Когда до окраины Рябинок оставалось около 150 метров, небо озарилось осветительными ракетами. Из двух дзотов (дерево-земляных огневых точек), замаскированных в подвалах домов на околице деревни, немцы открыли шквальный огонь по наступавшей советской пехоте. Пришлось залечь. Трое бойцов, направленных подавить вражеские огневые точки, погибли.

Тогда уничтожить дзоты вызвался сержант Васильковский. Вооружившись четырьмя гранатами, он пополз к переднему краю немцев. По пути сержант был ранен в ногу, но несмотря на боль и сильное кровотечение, сумел вплотную подобраться к первой огневой точке и двумя гранатами уничтожил её. Со второй попытки ему удалось попасть гранатой прямо в амбразуру второго дзота, и вражеский пулемёт замолчал. Однако, когда советские бойцы вновь поднялись в атаку, дзот ожил. И тогда Вячеслав Васильковский принял своё последнее решение - закрыл грудью огневую точку врага. За этот подвиг приказом командующего Западным фронтом Г.К.Жукова герой был награжден орденом Ленина.

Прошло уже восемьдесят лет. И чем больше проходит времени, тем сильнее хочется понять, ощутить то время. Ведь это было все на самом деле, это не легенды и не красивые слова. Именно поэтому необходимо помнить о подвиге и о той великой жертве, которую наши предки отдали во имя мира на земле. Война не должна повториться!

М. МАЛАХОВ.

Фото автора.

Глава Конаковского района принял участие в митинге, посвящённом 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, который состоялся в Комсомольском сквере города Конаково 6 декабря. Вместе с главой района почтили память погибших его помощник Видади Тахмезов, заместители Наталья Василенко, Аггюль Бородина и Наталья Малахова, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий Колупанский, депутаты городского Совета, члены ветеранской организации «Родина» и рядовые жители города.

Олег Лобановский перед собравшимися зачитал послание губернатора Тверской области Игоря Рудени, которое поступило в адрес районных властей и жителей Конаковского района.

Традиционно память погибших почтили минутой молчания, а к братской могиле в Комсомольском сквере возложили цветы.

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В братской могиле захоронены военнослужащие Советской Армии: офицеров - 1, солдат – 18, фамилий не установлено – 2. Всего – 21 человек, погибших в дни Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1942 гг. в боях на территории Конаковского района. Военнослужащие принадлежали к 206 и 208 кавалерийским полкам.