МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ПОКА МЫ РАЗВИВАЕМСЯ – МЫ МОЛОДЫ

Сегодня в Конаковском районе большой упор делается на привлечение активной молодежи к участию в жизни муниципалитета. В свою очередь, район дает дорогу развитию проектов разной направленности: военно-патриотическое воспитание, добровольчество и волонтерство, творческая и предпринимательская деятельность, профориентация и многое другое. Какие проекты реализуются в Конаковском районе в рамках молодежной политики? Узнаем из первых уст – у директора ЦМП «Иволга» Инны Сотской.

Учредителем ЦМП «Иволга» является

администрация Конаковского района. Центр работает по муниципальной программе «Молодежь Конаковского района на 2021-2025 годы».

Финансирование работы ЦМП «Иволга» осуществляется из средств бюджета Конаковского района.

- Инна, расскажите немного о себе.

- Я общительная, веселая, оптимист по жизни. Выросла в любящей семье. Замужем за самым лучшим мужчиной. Вообще моя семья - моя опора, мой тыл.

- Как вы познакомились с «Иволгой»?

- Во время первой пандемии, в силу своего характера, не смогла усидеть дома. Стала волонтером. В трудное время отрабатывала заявки и акцию волонтеров «Мы вместе», развозила нуждающимся людям коробки с продуктами. Вот это и было первое знакомство с «Иволгой».

- Какие задачи у руководителя «Иволги»?

- Самая главная задача – охват всех категорий молодежи Конаковского района. Для решения этого вопроса необходимо выстроить продуманную, работающую систему взаимоотношений и молодежи между собой, и молодежи со взрослыми, и молодежи с властью. Глобальная задача - вывести работу «Иволги» на высший уровень.

- Какие жизненные принципы вы ставите во главу при организации работы с молодежью?

- Если говорить коротко, то главный принцип «общайся-узнавай-учись-участвуй». Именно благодаря этому принципу можно профессионально совершенствоваться, стремиться к новым для себя вершинам, достижениям, победам, вести за собой молодежь.

- Какова роль молодёжи в жизни нашего района?

- Самая главная. Это наше будущее. Что мы вложим в них с юности, то получим потом.

- Как вы считаете, созданы ли в районе условия для повышения гражданской активности и ответственности молодежи, развития молодежного движения?

- Вот как раз «Иволга» этим и занимается. На базе центра создано несколько движений: «Волонтеры Победы», «Юнармейское движение», недавно мы дали старт «Клубу молодых семей», набирает обороты молодёжный совет при главе района.

- Кто работает в «Иволге»? Расскажите о своих коллегах.

- В центре работает сплоченная команда. Это креативные, преданные своему делу люди. Безусловно, интересная работа делает нашу команду сильной. Мой заместитель Алёна Петрова - мозг центра, ведь наша работа состоит не только из мероприятий, но и отчетности, делопроизводства. Она как никто разбирается в документах разной направленности. Финансист, юрист, бухгалтер - это всё наша Алёна Юрьевна. Ирина Александровна Карпова - специалист по делам с молодёжью, гордость нашего коллектива, возглавляет движение «Волонтеры Победы». Неоднократно получала разные награды. В этом году заняла второе место в Тверской области как лучший специалист в подведомственных учреждениях. Очень весёлый и позитивный человек. Яна Привалова зарекомендовала себя как ответственный, серьёзный работник, к поручениям подходит очень скрупулезно. Поэтому с этого месяца назначена руководителем отдела с ОНКО. Любовь Колотвина - зажигалочка в центре, с ней наша «Иволга» не только запела на мероприятиях, но и стала танцевать. Она просто кладезь всевозможных идей. За небольшой срок работы в центре уже получила благодарность от председателя комитета Твери Александры Прохоровой. Вообще мои девочки - самый лучший коллектив. Вместе мы один слаженный механизм и друг друга очень дополняем. Работать вместе нам легко, и это дорогого стоит.

- Безусловно, в Конаковском районе есть активисты, которые вовлекают молодёжь в полезные дела. На кого опираетесь в своей работе?

- В первую, очередь у нас сильная поддержка от руководства администрации Конаковского района, отдела молодежной политики, культуры и спорта. Также нам помогает в патриотических акциях поисковый отряд «Звезда» под руководством Валерия Гореликова. У нас налажено плодотворное сотрудничество с духовенством, конкретно с Благочинным, настоятелем Храмового комплекса Завидово протоиереем Петром Дубяго, музей из Завидово помог реквизитами в акции «Блокадный хлеб». Вообще я уверена, что церковь и молодёжь должны идти нога в ногу. Совсем недавно стали взаимодействовать с военной частью в Павлюково. Ребята из радиолокационной роты Завидово побывали на двух наших мероприятиях. А в новом году мы едем с юнармейцами к ним в гости. Казаки также откликаются на наши призывы о помощи. Мы рады и сами помогать, если нас кто-то об этом просит. Пользуясь случаем, говорю всем спасибо, кто помогает нам.

- Какими значимыми событиями запомнился уходящий год?

- В первую очередь, моей новой работой, новой должностью. Год был сложным и в то же время очень интересным. За год на базе «Иволги» появились три юнармейских отряда, один из них малышковый, дети от 8 лет.

- Какие у вас планы на будущее?

- Не останавливаться на достигнутом, шагать только вперед, а планов у нашей команды много, дай бог, чтоб они сбылись. Пока мы развиваемся – мы молоды.

- Что бы вы хотели посоветовать или пожелать молодежи?

- Много всего хотелось бы пожелать, но самое главное - смотреть реально на вещи, не становиться поколением потребителей, реально оценивать свои возможности и делать уверенные шаги в будущее, с уверенностью, что вы - молодые люди - все сможете. Приходите к нам в «Иволгу», живите активной жизнью Конаковского района, недаром мудрые люди говорят: «Где родился, там и пригодился». Мы каждому найдем занятие по душе.

На территории Конаковского района регулярно проходят акции «Мы вместе», «Забота рядом», «Дари добро», «Чистый берег», «Чистый двор», «Чистый бор», Чистые окна», «Красная ленточка», «Георгиевская лента».

Не прекращает свою работу информационный центр, специалисты осуществляют информационное сопровождение мероприятий, по итогам которых создаются видео- и фоторепортажи, которые все пользователи социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассниках», Инстаграме могут посмотреть в группах молодежного центра, оставить своё мнение и предложения.

Онлайн-олимпиада «Безопасные

дороги» состоялась

С первого ноября 2021 года при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» - это один из четырнадцати национальных проектов, реализуемых в России, проходила Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».

Данная олимпиада проводится второй год подряд. Впервые она состоялась в конце ноября 2020 года. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

Олимпиада вызвала огромный отклик у ребят по всей стране, в том числе и у школьников Конаковского района. Особенно важно, что знания, приобретенные во время олимпиады, помогут не только в учебной ситуации, но и в реальной жизни.

Чтобы принять участие в онлайн-олимпиаде, детям надо было зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.

В нашем районе за все время проведения в онлайн- олимпиаде приняли участие 3195 детей в возрасте от 7 до 15 лет – это высокий показатель. Очень много участников заняли призовые места: например, учащаяся шестого класса МБОУ СОШ д. Мокшино Полина Кадырова. Управление образования администрации Конаковского района от всей души поздравляет победителей и благодарит участников за такую интересную и познавательную работу.

Формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей, которая также заложена и в достижении национальной цели - это повышение безопасности детей на дорогах.

Е. Болоненкова, главный специалист немуниципальной службы управления

образования администрации

Конаковского района.

«ВЕРНОСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»

24 декабря в Конаковском районе состоится церемония вручения муниципальной премии «Верность родной земле».

Основная цель - поощрение и общественное признание заслуг граждан, которые своими делами, поступками прославили Конаковский район. Социальными партнерами мероприятия выступили ООО «АВТОРОС», ООО «Конаково-Аэро», ГК «АгроПромкомплектация», ООО «Дельфин», ГК «Голутвинская слобода», ЛОК «Александровская слобода», ООО «ВиноГранде», ОАО «Молоко».

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района