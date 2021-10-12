Имя на Доске почета

ОНИ – ИЗ ЗАПОВЕДНЫХ УГОЛКОВ РАЙОНА

«Заря» продолжает серию публикаций о тех людях, жителях Конаковского района, чьи портреты в этом году размещены на стенде перед районной администрацией. И сегодня мы расскажем о двух жителях поселений, которые располагаются на той стороне Волги: Юрьево-Девичьевского и Первомайского сельских поселений.

Елена Анатольевна ЕРШОВА работает в администрации Первомайского сельского поселения в должности главного специалиста с 2004 года. А ее общий трудовой стаж составляет более 32 лет.

В своей работе строго руководствуется законами Российской Федерации и Тверской области, нормативными актами всех уровней власти, в том числе и муниципальной. Как работник муниципальной службы строит свою работу в соответствии с Уставом поселения и должностной инструкцией. Ее работа требует взаимодействия с отделами администрации Конаковского муниципального района, военным комиссариатом г. Конаково и Конаковского района, другими организациями, учреждениями и предприятиями, расположенными на территории как Первомайского сельского поселения, так и всего Конаковского.

Елена Анатольевна умеет правильно организовать свою работу, cвоевременно и качественно выполняет возложенные на нее должностные обязанности. Она способна выделить и сформировать главные направления в работе, требовательна к себе. Имея необходимый уровень профессиональных знаний, способна применять практический опыт, быстро усваивает и применяет все новое в работе, обладает организаторскими способностями.

Для Елены Анатольевны характерны такие качества, как инициативность, работоспособность, ответственность, исполнительность, способность доводить начатое дело до конца. Она аккуратна в работе с документами, уверенно владеет компьютером. Пользуется уважением в коллективе и среди жителей Первомайского сельского поселения в целом.

В 2008 году за многолетнее, плодотворное сотрудничество и в честь Дня социального работника Е.А.Ершова награждена благодарственным письмо от руководства Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района.

Евгений Федорович ШТРАУХ родился в Казахстане в 1978 году. В Юрьево-Девичье начал работать с 2007 года методистом в сельском Доме культуры, затем с мая 2009 года - рабочим по обслуживанию здания, а с 2013 года работает сторожем администрации. Образование среднее, женат, в семье трое детей.

В 2012 году он избран депутатом Юрьево-Девичьевского сельского поселения третьего созыва, в 2017 году - депутатом Юрьево-Девичьевского сельского поселения четвертого созыва и с декабря 2017 года является председателем Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района и по настоящее время также возглавляет Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 2017 году являлся членом Политсовета Конаковского района ВПП «Единая Россия».

Евгений Федорович много внимания уделяет решению вопросов благоустройства поселения, контролирует поддержание образцового порядка на территории поселения и культурного досуга населения. В 2019 году принимал активное участие в траурной церемонии совместно с ветеранами войны, представителями общественных организаций и администрации Конаковского района, курсантами Военной академии Воздушно-Космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова и Тверского суворовского военного училища по перезахоронению останков героя – летчика-лейтенанта Фёдора Ивановича Скворцова. Об этом в «Заре» неоднократно писали.

У Евгения Штрауха сложились прекрасные взаимоотношения с сельчанами, он заслужил почет и уважение среди жителей поселения, отличается ответственностью и умением принимать самостоятельные решения, в отношениях с коллегами всегда сдержан и тактичен. Хорошо справляется с поставленными задачами.