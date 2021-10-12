С ЮБИЛЕЕМ, ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА!

В конце прошлой недели круглую дату отметила Екатерина Павловна МЕХОВНИКОВА, директор МБУ «Конаковская МЦБ».

На протяжении долгих лет редакцию «Зари» связывают с этой удивительно интеллигентной, умной и душевной женщиной теплые и взаимовыгодные отношения. Мы хорошо понимаем, какую огромную ценность сегодня играют библиотеки в деле образования людей, в первую очередь, подрастающего поколения, в деле духовно-нравственного ее воспитания. Ведь в библиотеки ходит не меньше людей, чем даже в храмы божие, и это, наверное, хорошо. Хотя хорошо и то, и то. В любом случае, в новом мире, в эпоху третьего тысячелетия, библиотека остается не только местом, где можно почитать. Это теперь настоящий современный центр притяжения, где люди учатся, узнают новое, могут с пользой провести досуг, собраться на встречу по интересам и сделать многое-многое другое.

От всей души поздравляем Екатерину Павловну с круглой датой! Доброго здоровья и сил вам в вашем хлопотном хозяйстве. И удачно пережить рождение «Модельной библиотеки» в следующем году!