Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили поддержку и продлили сроки подачи документов на получение субсидий

Сельхозпроизводителям Тверской области увеличили объемы государственной поддержки по нескольким направлениям и продлили сроки подачи документов на получение субсидий. Решение принято на недавнем заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Дополнительную поддержку получили предприятия отрасли растениеводства и животноводства, производства и переработки молока. Ставки в некоторых случаях увеличены в несколько раз, – отметил Игорь Руденя по итогам заседания. – Главная задача – обеспечить максимально полное и своевременное доведение средств до сельхозтоваропроизводителей. Мы продлили сроки подачи документов, чтобы все, кто имеет право получить субсидии, воспользовались этим. Также Минсельхозу поручено оказать максимальную помощь аграриям в подготовке документов».

Увеличено финансирование на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве и возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой. При этом производители получат поддержку по увеличенной ставке. По молоку это 2,76 руб./кг, по мясу – 27,5 руб./кг.

Дополнительные финансы выделены на компенсацию затрат сельхозкооперативам в рамках поддержки фермеров и сельской кооперации.

Выросли объемы средств на возмещение части затрат на уплату страховых премий в области животноводства и товарного рыбоводства. Еще больше средств возместят производителям зерновых при реализации сырья.

Значительный объем средств – порядка 26,3 млн рублей – выделят на поддержку производителей, которые создавали или модернизировали свои предприятия. Так, в этом году введена специализированная ферма по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на Агрофирме Дмитрова Гора.

Обеспечено финансирование нового направления поддержки сельхозпроизводителей – компенсация части затрат на приобретение кормов для молочного стада.

Среди других направлений, которых коснулось увеличение объемов финансирования: элитное семеноводство, содержание племенного маточного поголовья, стимулирование производства зерновых и зернобобовых – здесь аграрии получат поддержку по увеличенной ставке 850 руб./т. Кроме того, в регионе укрепят материально-техническую базу профильных колледжей.

Всего на финансирование указанных позиций в 2021 году дополнительно направят 134 млн рублей, из которых 91,5 млн рублей – федеральные средства, 42,5 млн рублей – областные.

Пресс-служба Правительства Тверской области