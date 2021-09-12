При реновации культурного центра Торжка будут использованы архивные данные и исторические фотоматериалы

Развитию исторической части Торжка, созданию городской инфраструктуры было посвящено совещание, которое провел Губернатор Игорь Руденя в Правительстве Тверской области. Рассматривались варианты обновления комплекса зданий на Тверецкой набережной и территории площади Революции, которые будут реставрированы в рамках реновации исторической части Торжка, в частности Путевого дворца. Проект реализуется при поддержке Нового банка развития БРИКС.

Ранее были согласованы визуальные решения комплекса Путевого дворца, в том числе построек «Присутственные места», «Дом Городничего и казначея».

На Тверецкой набережной планируется открыть музей, где будет воссоздан облик исторического бульвара периода XIX – XX веков, благодаря чему можно будет погрузиться в ту эпоху. В экспозициях будут представлены интерьеры домов различных сословий граждан – мещан, священнослужителей, военных и других.

По поручению Игоря Рудени, на территории музея будут организованы дополнительные пространства, где люди смогут узнать об истории Торжка и интересных фактах того времени.

В настоящее время по комплексу зданий на Тверецкой набережной проводятся научно-проектные работы. Завершить реставрацию на объекте планируется в 2025 году.

Во время обсуждения было предложено несколько визуальных решений на площади Революции. Планируется приблизить ее облик к историческому виду – сделать полностью пешеходной, установить фонари, скамейки и козырьки над входами в стилистике XIX-XX веков. В реализации проекта будут использованы архивные данные и исторические фотоматериалы, которые позволят сохранить внешний облик объектов культурного наследия и исторической застройки города.

Также на совещании рассмотрены технические решения при строительстве объектов коммунальной инфраструктуры. Принято решение о возведении блочно-модульной котельной, проведению тепловых, электрических сетей и реконструкции систем водоотведения и водоснабжения.

Пресс-служба Правительства Тверской области