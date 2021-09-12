В Яндекс.Драйв появилась авторская подборка идей для путешествий по Тверской области

WelcomeTver совместно с Яндекс.Драйвом пригласил туристов в Тверскую область. В приложении появилась авторская подборка идей для путешествий на автомобиле. Проект позволил открыть Верхневолжье для туристической аудитории, как место, где можно отлично провести выходные. Тверская область стала первым регионом в России, который рассказал об интересных местах своего региона в Драйве.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Командой портала WelcomeTver были проанализированы самые частотные запросы для автопутешествий в Тверь и окрестности, и составлен ТОП-10 мест для вдохновения. Первые шесть уже были запущены в приложении: в чек-лист вошли популярные объекты эко-туризма, легендарные локации из кино, усадьбы, чудеса природы, необычные музеи и самые популярные места для селфи. Знаменитый Чёртов мост в Василёво, где снимали сцену битвы из «Ночного дозора», водопады в деревне Паника, гигантские муравейники на территории Ямского леса в Завидове, Оленья ферма в деревне Сергеевка, музей «Пекарского дела» в Старице и другие места.

Лидером по количеству посещений является Чёртов мост в Василёво, а лидером по проведенному времени у объекта считается Оленья ферма.

Яндекс.Драйв – один из крупнейших каршеринговых сервисов, его автопарк включает в себя более 17 тысяч автомобилей. Раздел «Вояж» в Драйве помогает выбрать направление поездки, построить маршрут по интересным местам и предлагает машину с подходящим тарифом. Координаты уже заранее указаны, и пользователю остается только забронировать машину и начать поездку. Сервис каршеринга работает в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

Пресс-служба Правительства Тверской области