Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов Тверского областного Дома народного творчества с 85-летием со дня основания учреждения

Тверской областной Дом народного творчества, один из старейших в России, отмечает 85-летий юбилей. Согласно архивным документам он был создан в 1936 году. С юбилейной датой сотрудников и ветеранов учреждения культуры поздравил Губернатор Игорь Рудня.

«За годы плодотворной деятельности учреждение внесло неоценимый вклад в сохранение и популяризацию традиционной народной культуры, в воспитание молодого поколения на основе богатейшего духовно-нравственного наследия нашего народа. Сегодня Тверской областной Дом народного творчества остаётся одним из центров культурной жизни Верхневолжья. Реализуемые здесь проекты неизменно вызывают интерес жителей нашего региона, удостаиваются высоких оценок специалистов», – сказано в поздравлении главы региона.

Игорь Руденя поблагодарил коллектив учреждения за профессионализм и преданность делу и отметил, что их непростой труд и впредь будет способствовать росту интереса к традиционной народной культуре, укреплению связи поколений, появлению на тверской земле ярких талантов.

Первый смотр художественной самодеятельности Тверского областного Дома народного творчества состоялся 2 февраля 1937 года. 700 рабочих, колхозников, служащих, бойцов Красной Армии, школьников выступили в Москве в Театре Народного творчества со спектаклем «Сказ льноводов и ткачей». В годы войны деятельность областного Дома народного творчества не прерывалась. Готовились выступления агитбригад для бойцов Красной Армии, сельских тружеников, собирался фольклорный и этнографический материал.

За годы работы в Доме народного творчества появились традиционные мероприятия, конкурсы. В их числе Международный фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», фестиваль традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов Центрального федерального округа, Межрегиональный фестиваль театрального искусства «Театральные встречи на Селигере», Всероссийские выставки «Гончары России. Игрушка, детское творчество» и «Искусство современной вышивки», межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния», областной конкурс русского народного танца имени народной артистки СССР Т.А. Устиновой, областной фестиваль-конкурс кино-видеофильмов «Земля Тверская» и множество других.

Сегодня Тверской областной Дом народного творчества взаимодействует с 585 учреждениями культурно-досугового типа, где действует 3225 формирований традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества. В них обучаются свыше 40,7 тысячи человек, среди которых более 24,9 тысячи – дети.

Пресс-служба Правительства Тверской области