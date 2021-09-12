Тверской спортсмен Даниил Ейбог завоевал бронзу чемпионата России по шорт-треку

В подмосковной Коломне завершился чемпионат России по шорт-треку. Национальные соревнования собрали 72 сильнейших женщин и мужчин из 16 регионов. Лидер тверской сборной Даниил Ейбог завоевал бронзовую медаль чемпионата в многоборье.

В ходе состязаний были разыграны комплекты наград по результатам забегов на 1500, 500 и 1000 метров, а также в смешанной эстафете на 2000 метров.

В забеге на 500 метров Даниил Ейбог финишировал вторым, на дистанции 1000 метров – третьим. По итогам забегов тверской спортсмен набрал достаточное количество очков, чтобы завоевать бронзовую медаль чемпионата России в многоборье.

В Тверской области дисциплина конькобежного спорта «шорт-трек» развивается с 2010 года. Конькобежный спорт входит в перечень базовых видов спорта Верхневолжья на 2018-2022 годы.

Наибольших успехов среди конькобежцев Верхневолжья добился Даниил Ейбог, мастер спорта России международного класса, который с 2013 года входит в состав сборной Российской Федерации по шорт-треку. За последние годы спортсмен стал участником, призером и победителем множества всероссийских и международных соревнований.

Пресс-служба Правительства Тверской области