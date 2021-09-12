Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Героев Отечества

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. С праздником жителей Тверской области, которые своим самоотверженным трудом и служением Родине внесли большой вклад в развитие страны и региона, поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Поздравления главы региона адресованы Марии Ивановне Вороновой и Клавдии Матвеевне Самуйловой, которые являются Полными кавалерами Ордена Трудовой Славы.

Также Губернатор поздравил Героев Социалистического Труда Александру Ивановну Денисову, Валентину Трофимовну Дудареву, Юрия Михайловича Иванова, Любовь Ивановну Парфенову, Валентину Федоровну Полуэктову, Антонину Ивановну Смирнову, Евгения Алексеевича Яковлева.

«Тверская земля дала России немало славных имен, навсегда ставших символами мужества и беззаветной преданности Родине. В этой доблестной когорте Вы занимаете видное место как настоящий патриот, посвятивший жизнь служению нашей стране и народу. Благодарю за все, что сделано Вами в интересах Верхневолжья и всей Российской Федерации», – обратился к каждому Игорь Руденя.

День Героев Отечества в России празднуется 9 декабря ежегодно. В этот день в 1769 году (26 ноября по старому стилю) императрица Екатерина II учредила Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия как высшую награду империи. Орден был военным знаком отличия и предназначался для награждения «за храбрость, ревность и усердие к воинской службе и для поощрения в военном искусстве».

В СССР высшей степенью отличия стало звание Героя Советского Союза с присвоением медали «Золотая Звезда». Оно присваивалось за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига.

В Верхневолжье сегодня проходит областная молодежная патриотическая акция «Герои Отечества – наши земляки». Запланированы возложение цветов на Аллее Героев и воинских захоронениях региона, поздравления проживающих в Верхневолжье обладателей высоких званий.

Молодежи предлагается в этот день сделать видео или фото мероприятия, посвященного памятной дате, и опубликовать их на своих страничках в социальных сетях с хэштегами #ГеройОтечества69, #9декабря2021Ягоржусь.

Большой вклад в сохранение памяти о героях Верхневолжья внес генерал-майор в отставке, участник трех войн Иван Александрович Долгов, который несколько лет руководил Калининским суворовским военным училищем. Результатом его многолетних трудов стала книга «Золотые Звезды калининцев», впервые вышедшая в 1961 году. Второе, дополненное издание опубликовано в 1969 году. Третье издание было дополнено новыми именами, уточнены биографические сведения, о подвигах многих героев рассказано подробнее.

Пресс-служба Правительства Тверской области