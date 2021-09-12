Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 361 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 80 669 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 558 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 578 570 человек, за последние сутки – 2617 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 339 758, в том числе за последние сутки их проведено 5254.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 91 670 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2186 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 32 264
Конаковский район 7108
Ржев 5108
Калининский район 4190
Вышневолоцкий городской округ 3617
Торжок 3036
Кимры 2650
Бологовский район 2067
Кашинский городской округ 2054
Бежецкий район 2036
Старицкий район 1920
Осташковский городской округ 1902
Калязинский район 1773
Лихославльский район 1744
Нелидовский городской округ 1606
Максатихинский район 1330
Торопецкий район 1278
Западнодвинский муниципальный округ 1274
Оленинский муниципальный округ 1084
Кувшиновский район 1062
Рамешковский район 1056
Торжокский район 1032
Весьегонский муниципальный округ 979
Зубцовский район 892
Андреапольский муниципальный округ 831
Селижаровский муниципальный округ 812
Ржевский район 792
Спировский район 752
Пеновский муниципальный округ 562
ЗАТО Озёрный 538
Кесовогорский район 556
Сонковский район 537
Кимрский район 524
Краснохолмский муниципальный округ 513
Сандовский муниципальный округ 481
Бельский район 491
Фировский район 440
Жарковский район 262
Молоковский район 243
Лесной муниципальный округ 240
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области