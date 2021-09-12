Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 декабря 2021 г.





По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 361 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 80 669 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 558 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 578 570 человек, за последние сутки – 2617 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 339 758, в том числе за последние сутки их проведено 5254.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 91 670 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2186 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 32 264

Конаковский район 7108

Ржев 5108

Калининский район 4190

Вышневолоцкий городской округ 3617

Торжок 3036

Кимры 2650

Бологовский район 2067

Кашинский городской округ 2054

Бежецкий район 2036

Старицкий район 1920

Осташковский городской округ 1902

Калязинский район 1773

Лихославльский район 1744

Нелидовский городской округ 1606

Максатихинский район 1330

Торопецкий район 1278

Западнодвинский муниципальный округ 1274

Оленинский муниципальный округ 1084

Кувшиновский район 1062

Рамешковский район 1056

Торжокский район 1032

Весьегонский муниципальный округ 979

Зубцовский район 892

Андреапольский муниципальный округ 831

Селижаровский муниципальный округ 812

Ржевский район 792

Спировский район 752

Пеновский муниципальный округ 562

ЗАТО Озёрный 538

Кесовогорский район 556

Сонковский район 537

Кимрский район 524

Краснохолмский муниципальный округ 513

Сандовский муниципальный округ 481

Бельский район 491

Фировский район 440

Жарковский район 262

Молоковский район 243

Лесной муниципальный округ 240

Удомельский городской округ 34



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.



Пресс-служба Правительства Тверской области