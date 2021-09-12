В Тверской области откроется выставка картин «Библейские сюжеты в современном мире»

13 декабря в Театре юного зрителя состоится выставка картин «Библейские сюжеты в современном мире». Она будет открыта в рамках федерального проекта «Облик Веры». Мероприятие состоится в 13.00.

«Общий труд светской и духовной власти, учреждений образования и социальной сферы, общественных объединений поможет сформировать у детей и молодёжи духовный иммунитет к угрозам современного мира и чуждым нам ценностям, к влиянию деструктивных сил», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На открытие приглашены студенты различных учебных заведений областной столицы. Они смогут не только ознакомиться с картинами, но и посмотреть короткометражный фильм «Что для тебя счастье?», после чего состоится беседа о жизни успешных артистов, художников, спортсменов и роли духовных поисков в их жизни.

Выставка в Твери станет первым этапом реализации проекта. Вторым городом Верхневолжья, где пройдут мероприятия, станет Вышний Волочек.

Проект реализуется АНО ЦРЧК «Люди будущего» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, и проекта «София», осуществляется «Золотой скрипкой России», культурно-общественным деятелем Санкт-Петербурга Анастасией Агличевой.

Пресс-служба Правительства Тверской области