Школьница из Тверской области стала победителем XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках торжественного награждения названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий. В их число вошла юная жительница Тверской области Саша Мороз.

Обеспечение в Тверской области возможности для самореализации и успешного воплощения инициатив - одно из главных направлений молодежной политики Тверской области, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводился уже в 18 раз. Его основными тематическими линиями стали наука, технологии и космос, которые приурочены к 60-летию первого полета Юрия Гагарина.

Победителем специальной номинации для детей до 13 лет «Сказки о космосе» стала 12-летняя жительница Твери Саша Мороз. Она представила на конкурс сказку «Мечте покоряется космос».

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках национального проекта «Образование». В 2020 году в число победителей конкурса также вошли представители Тверской области. Ален Сильченко, преподаватель Тверского государственного университета, занял второе место в номинации «Моя педагогическая инициатива», представив проект цифровой педагогической платформы Allis.School.

Обладателем специального приза в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа» стала жительница ЗАТО Озёрный Александра Кукса. Молодой педагог представила программу развития этнической идентичности младших школьников с помощью декоративно-прикладного искусства.

Пресс-служба Правительства Тверской области