8 декабря Губернатор Игорь Руденя провел первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития лесопромышленного комплекса, лесных отношений в Тверской области. Решение о ее создании принято с учетом стратегического значения отрасли для Верхневолжья и всей страны. В состав комиссии вошли представители региональных и федеральных ведомств, чья деятельность связана с регулированием вопросов в ЛПК.

Игорь Руденя назвал ключевые направления работы.

«Всю деятельность, связанную с природными ресурсами Верхневолжья – а это лес, вода, торфяники, полезные ископаемые – необходимо вести в максимально прозрачном режиме. Мы должны обеспечить получение доходов от предприятий, которые работают в регионе. При этом все пользователи сектора должны быть резидентами нашей налоговой территории – их ИНН должен начинаться с цифры 69», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в поле зрения комиссии будут вопросы как промышленного, так и рекреационного направлений. Кроме того, планируется рассматривать деятельность расположенных в регионе охотхозяйств. Вся эта работа будет синхронизирована с мерами по расширению площади регионального лесного фонда, его сохранению, а также усилению контроля за рациональным использованием лесных ресурсов.

На первом заседании комиссии началось рассмотрение вопросов о целесообразности предоставления ряда лесных участков в аренду для ведения рекреационной деятельности.

Как подчеркнул Игорь Руденя, в регионе важно наладить организованную работу по развитию кемпингов, глэмпингов и мест отдыха туристов. В частности, предусмотреть обустройство на таких объектах площадок для сбора и последующего вывоза мусора, размещение информационных аншлагов и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области