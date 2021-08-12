В областном Правительстве обсудили обеспечение безопасности учреждений образования, торговых точек и объектов теплоэнергетики региона

8 декабря Губернатор Игорь Руденя провел заседание Антитеррористической комиссии в Тверской области. Одним из главных вопросов повестки стало обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций региона.

В Тверской области насчитывается 1081 учреждение образования: школы и детские сады, организации дополнительного и профессионального образования, детские дома.

Для обеспечения безопасности обустраивают ограждения по периметру учреждений, устанавливают тревожные кнопки и наружное видеонаблюдение. Педагоги и сотрудники ежегодно проходят обучение по программе антитеррористической защищенности, где им, в том числе рассказывают о действиях в экстремальных ситуациях.

В последние годы Правительством Тверской области приняты дополнительные меры для повышения уровня защищенности организаций образования. Значительно возросло число объектов, оборудованных системами видеонаблюдения, почти в два раза увеличилось количество образовательных учреждений, которые охраняются работниками частных охранных служб. Как подчеркнул Игорь Руденя, к охране необходимо привлекать лицензированные организации, Росгвардию либо ЧОПы.

На заседании также рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности торговых точек и объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области