Главная » Руководителем Министерства по обеспечению...
Руководителем Министерства по обеспечению контрольных функций Тверской области назначен Игорь Архипенко
posted by Максим Малахов
on ср, 12/08/2021 - 14:52
Распоряжением Губернатора Игоря Рудени Министерство по обеспечению контрольных функций Тверской области возглавил Игорь Александрович Архипенко.
Игорь Архипенко окончил Коми республиканскую академию государственной службы и управления по специальности «Юриспруденция».
Работал в организациях различного профиля. С 2013 года занимал должности в Управлении внешних связей Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, затем - в Министерстве юстиции Республики Коми. Руководил управлением контроля администрации города Сыктывкар.