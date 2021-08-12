Руководителем Министерства по обеспечению контрольных функций Тверской области назначен Игорь Архипенко

Распоряжением Губернатора Игоря Рудени Министерство по обеспечению контрольных функций Тверской области возглавил Игорь Александрович Архипенко.

Игорь Архипенко окончил Коми республиканскую академию государственной службы и управления по специальности «Юриспруденция».

Работал в организациях различного профиля. С 2013 года занимал должности в Управлении внешних связей Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, затем - в Министерстве юстиции Республики Коми. Руководил управлением контроля администрации города Сыктывкар.

Пресс-служба Правительства Тверской области