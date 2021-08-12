В Тверской области увеличили поддержку семей по нескольким направлениям

В Тверской области увеличили финансирование ряда направлений в демографии. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 7 декабря провел Губернатор Игорь Руденя. Ранее глава поручал обеспечить средствами наиболее востребованные меры поддержки в объеме, необходимом для предоставления их максимально возможному числу семей.

«Мы увеличили финансирование по автотранспорту многодетным семьям, потому что этот вид поддержки очень востребован. Школьная форма теперь будет выдаваться детям из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно. Запланирован и ряд других мероприятий. Будем консультироваться с родителями и увеличивать объемы, направления поддержки», – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам обсуждения вопроса.

Одна из востребованных мер – сертификат на приобретение автотранспорта семьям с пятью и более детьми - введена в 2020 году по инициативе Губернатора. Многодетным они предоставляются на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Воспользоваться сертификатом можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна, произведенного в России. На протяжении 5 лет после приобретения транспорта из областного бюджета покрываются расходы на страховку КАСКО, семья освобождается от уплаты транспортного налога.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности проживающих в деревянных домах многодетных семей. Для них приобретаются пожарные извещатели. Благодаря увеличению финансирования по этому направлению в 2021 году извещатели дополнительно приобретены для 9200 семей.

Также расширено финансирование социальных выплат при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Напомним, единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

Кроме того, увеличено финансовое обеспечение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет; субсидий на обеспечение жильем многодетных семей с невысокими доходами; выплат денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»; социальной помощи семьям в трудной жизненной ситуации к 1 сентября и Новому году.



Пресс-служба Правительства Тверской области