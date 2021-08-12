В преддверии Дня конституции РФ Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья

8 декабря Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области и паспорта юным гражданам страны. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря.

«По традиции мы чествуем жителей Верхневолжья, которые добились выдающихся успехов в служении стране и тверскому краю. Все, кто сегодня получает награды, – счастливые люди. Потому что вашей жизнью движет искренняя любовь к Родине, к тем, с кем вы работаете. Стремление трудиться ради развития России и блага народа является высшей целью каждого гражданина страны», – сказал Игорь Руденя.

Уже второй год в условиях запредельной нагрузки из-за пандемии коронавируса работают медицинские работники. Глава региона вручил государственные награды врачам Верхневолжья. Ордена Пирогова удостоен заведующий службой анестезиологии-реанимации областной клинической больницы Максим Петрушин.

«В начале пандемии было очень сложно. Но есть понятие «надо», и все ребята пошли. Считаю, что награда – заслуга всей нашей команды: врачей, медсестер, санитаров. Мы увидели единение медицинского сообщества, и это дорогого стоит», – поделился Максим Петрушин.

Медали Луки Крымского удостоена врач-нейрохирург детской областной клинической больницы Алла Соболева. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей пульмонологическим отделением для лечения пациентов с COVID-19 ОКБ Галине Труфановой и заведующему дистанционно-консультативным центром перинатального центра имени Е.М. Бакуниной Вадиму Янкову.

«Труд каждого из вас и всех медиков заслуживает самых теплых слов признательности», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поздравил с заслуженными наградами сотрудников МЧС и МВД, которые летом этого года в кратчайшие сроки провели масштабные работы по устранению последствий природной стихии в городе Андреаполе.

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» вручена начальнику межмуниципального отдела МВД России «Западнодвинский» Тверской области, полковнику полиции Виктору Смирнову.

Нагрудного знака МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» удостоены трое сотрудников: начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы Александр Жуков; старший инструктор – пожарный Государственной противопожарной службы Максим Красавцев и начальник отряда поисковых и аварийно-спасательных работ Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области Юрий Струнин.

«Я прибыл на место через три часа после происшествия, – вспоминает Юрий Струнин. – Увидели нереальное количество поваленных деревьев, разрушенных домов, раньше такое только по телевизору видел. Конечно, награда мотивирует. Но когда работаешь, не думаешь об этом и выполняешь поставленные задачи. Сам я уже 19 лет в МЧС, и в Андреаполе очень помог опыт работы».

Игорь Руденя вручил почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца» маме пятерых детей Елене Васильевой из Твери и Игорю Кутилину из Зубцовского района, который так же воспитывает пятерых детей.

«Младшему полтора года, а старшая дочь уже вышла замуж, – рассказала о своей большой семье Елена Васильева. – Сегодня чувствуем особое отношение к многодетным родителям благодаря поддержке Президента и нашего Губернатора. Мы активно пользуемся региональными мерами. Приобрели новый автомобиль, детям выдают школьную форму. Очень ценим эту заботу».

Губернатор наградил специалистов Верхневолжья, удостоенных отраслевых почетных званий в сферах здравоохранения, культуры и искусства, лесного хозяйства, науки и образования, промышленности, сельского хозяйства и связи, государственной и муниципальной службы, журналистики.

Почетной грамоты Губернатора Тверской области удостоен тренер спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А.Серединой Михаил Суровцев, воспитанники которого показывают достойные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Знаком «За доблестную службу в Тверской области» награжден заместитель председателя Тверской областной общественной организации ветеранов Николай Красовский.

Игорь Руденя также вручил паспорта гражданина Российской Федерации школьникам из Зубцова, Кимр и Твери.

«Важно, что в такой ответственный момент у вас перед глазами есть пример людей, которые трудятся на благо государства, хранят наши ценности и по праву отмечены высокими наградами», – обратился к ребятам Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области