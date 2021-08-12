В Твери назвали победителей областного кинофестиваля «Колокол Света»

Тверской областной Дом народного творчества подвел итоги IV открытого областного православного кинофестиваля «Колокол Света». Событие было посвящено 500-летию обретения мощей преподобного Макария Калязинского.

Участниками конкурса стали детские и взрослые кино- и видеостудии, творческие объединения, народные видеостудии и отдельные авторы из Твери, и Москвы, Торжка, Удомельского, Кашинского и Осташковского городских округов, Бежецкого, Калининского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Фировского, Торжокского районов, ЗАТО Озерного, Рамешковского муниципального округа.

Из 37 представленных фильмов для конкурсного показа жюри отобрало 15 лучших работ. В топ вошли фильмы разных жанров: игровые, документальные, научно-популярные, видовые, социальные, анимационные, экспериментальные, музыкальные, посвященные размышлениям о войне и мире, истории и любви к Отечеству, современных проблемах человечества и другим темам.

Гран-при решением жюри удостоен фильм «Время от времени» детской киновидеостудии «Калинка» имени Р.Н. Ступникова из кашинского городского Дома культуры. Этот же фильм признан «Лучшей режиссерской работой».

Высокую оценку получила работа «Тверь возрожденная. Аваевская больница». Группа авторов из студии ТВ «Око», SOKOLOV IN из гимназии № 12 Твери стали победителями в номинации «Лучший сценарий».

Лучшей в операторской работе стала киностудия «Орнамент» из Калязинского районного ДК, которая представиал «Сказание о Калязине».

В номинации «Сохранение культурных традиций» первым стал фильм

«По следам преподобного Макария Калязинского вместе с моей семьей» от группы авторов из студии «Музея матери» Калязина.

Работа «Бортеневская битва» тверской студии «Мультимедиа АРТ» отмечена в номинации «Лики святых». Фильм «Мы помним» Максима Немцова из народной киновидеостудии областного ДК «Пролетарка» победил в категории «Свет памяти».

Также названы победители в номинациях «Дорога к храму» (фильм «Живая вера» видеостудии клуба «Сеятель» из Твери); «Малая Родина» («Взгляд паломника» народной киностудии «Орнамент» из Калязина); «Наставник» (фильм «Ангел земной, житель небесный» от студии воскресной школы «Дорога к храму» из Калязина) и «Святые места» (картина «Хранители памяти» калязинской киностудии «Орнамент»).

Пресс-служба Правительства Тверской области