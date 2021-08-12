Игорь Руденя по итогам приема граждан поручил отремонтировать общежитие Тверского технологического колледжа

8 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия». С вопросом о замене окон в общежитии Тверского технологического колледжа к главе региона обратилась мама одного из студентов Марина Синильникова.

Здание было построено в 1972 году и с того момента капитальный ремонт здесь не проводился. В общежитии 88 комнат, в которых проживает 263 человека.

«Оконные блоки пропускают холодный воздух, а если смотреть снаружи, то из-за них здание приобретает мрачный вид», – рассказала Марина Синильникова.

Развитию профессионального образования в Тверской области сейчас уделяется особое внимание. Главная задача – готовить в колледжах специалистов, востребованных в региональной экономике. Приводится в порядок и материально-техническая база учреждений.

«При формировании бюджета на следующий год мы выделим деньги не только на окна, но и на ремонт всего общежития», – сказал Игорь Руденя.

Работы в общежитии планируется провести после учебного года и завершить в августе 2022-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области