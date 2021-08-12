В Тверской области пройдет заключительный этап конкурса патриотической песни «Отечество»

9 декабря в 12.00 в Малом киноконцертном зале ДК «Пролетарка» пройдет заключительный отборочный тур XIV Областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество», посвященного 80-летию со Дня освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков. Ранее отборочные туры прошли в Калязине, Ржеве, Торжке и Бежецке.

Патриотическое воспитание молодежи – одно из направлений действующей в регионе Стратегии духовно-нравственного воспитания детей.

«Очень важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят память о Великой Отечественной войне и ее героях, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участие в заключительном этапе конкурса примут более 50 юных дарований в возрасте от 6 до 17 лет из Калининского, Конаковского, Лихославльского, Рамешковского и Старицкого районов. Они представят свои таланты в номинациях: «Солисты», «Авторы-исполнители», «Дуэты» и «Вокальные ансамбли».

В составе профессионального жюри: выпускница Московского института культуры и Петрозаводской государственной консерватории, руководитель Народной хоровой академической капеллы и Народного финского семейного вокального ансамбля «SATEENKAARI» Марина Васильевна Кирпу; выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, руководитель Народного вокального ансамбля «Жар – Птица» Ольга Викторовна Хохлова.

В связи с распространением коронавирусной инфекции организаторами принято решение о проведении не только очного, но и заочного отбора участников, которые смогут отправить свои выступления в видео-формате.

По итогам всех отборочных этапов будут определены 25 лучших номеров. Также путем народного голосования определят 5 дополнительных победителей на Приз зрительских симпатий.

Выступления лауреатов и дипломантов будут показаны на гала-концерте 16 декабря в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» в День 80-летия освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области