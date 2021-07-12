Развитие инфраструктуры и новые стройки: на заседании Правительства области рассмотрели адресную инвестпрограмму на три года

Адресная инвестиционная программа (АИП) Тверской области на 2022 и 2023 - 2024 годы рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 7 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Как и в предыдущие годы, предусмотрено дальнейшее увеличение объемов Адресной инвестиционной программы. Решение основано на Послании Президента России Владимира Путина Федеральному собранию, где глава государства отметил необходимость наращивания вложений в региональную инфраструктуру. В программу вошли как уже реализуемые, так и новые приоритетные объекты, имеющие важное социально-экономическое значение», – отметил Игорь Руденя.

В программу вошло 49 объектов в 24 муниципальных образованиях Тверской области. Более 60% предусмотренных на ее реализацию средств будут направлены на модернизацию дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь речь идет о строительстве транспортной хорды между трассами Москва – Петербург и Москва – Рига, подъезда к городу Ржеву, дорог к инвестиционным и туристическим объектам, Западного моста в Твери.

В АИП включено строительство объектов в рамках газификации юго-западных и северо-восточных территорий Тверской области, в том числе - новых газовых котельных, а также реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 17 муниципалитетах. Будут введены газовые сети в Красном Холме, Нелидово, Оленино, построены станции водоподготовки в Куженкино Бологовского района, Лихославле, Калашниково и других территориях.

Средства предусмотрены на строительство Детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, четырех детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице, амбулатории в поселке Новозавидовский в Конаковском районе, заявлена реновация Бологовской ЦРБ и другие объекты в здравоохранении.

Также планируется ввод школы на 1224 места в микрорайоне «Южный» Твери, новых детских садов в областном центре, Вышнем Волочке и других территориях. В сфере физкультуры и спорта – центров гребных видов спорта, крытого футбольного манежа, в культуре – отремонтированных сельских домов культуры.

Стартует создание новой железнодорожной ветки до Завидово, продолжатся работы по строительству комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания судов в устье Шоши.

Игорь Руденя поручил завершить все конкурентные процедуры по объектам АИП в 1 квартале следующего года. Кроме того, по словам главы региона, в этом году в проекте АИП впервые сформирован «лист ожидания», дополнительные объекты из которого будут включаются в программу при выделении дополнительных средств. Это позволит заранее готовить необходимую документацию.

Пресс-служба Правительства Тверской области