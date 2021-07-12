В Тверской области 181 молодая семья улучшит жилищные условия в 2021 году

В Тверской области дополнительно еще одна молодая семья из Фировского района улучшит свои жилищные условия при региональной поддержке. Это стало возможным за счет экономии при реализации программы в 2021 году. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 7 декабря провел Губернатор Игорь Руденя. Ранее в этом году сертификаты для решения жилищного вопроса получили 180 семей Верхневолжья из 33 муниципалитетов.

Сертификаты на приобретение или строительство жилья – одна из ключевых мер поддержки в демографии Тверской области. За прошедшие пять лет улучшить жилищные условия смогли около 700 молодых семей – участников программы.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

В рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение 1 года после приобретения жилья.

В Тверской области постоянно развивается система поддержки семей с детьми. С октября 2019 года вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорожденного. Действует программа регионального семейного капитала, молодым семьям, приобретающим жилье в ипотеку, при рождении или усыновлении детей предоставляются социальные выплаты в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

С 2020 года по инициативе Игоря Рудени в Тверской области многодетным семьям оказывают поддержку на приобретение транспортного средства, школьной формы для детей, уплату транспортного налога и по другим направлениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области