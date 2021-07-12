Более 300 единиц техники расчищает от снега региональные и межмуниципальные дороги Тверской области

7 декабря в связи со снегопадом дорожные службы Тверской области в усиленном режиме проводят расчистку от снега автодорог регионального и межмуниципального значения, их обработку противогололедными материалами. В настоящее время работает более 300 единиц специализированной техники. В случае необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено.

В рамках государственных контрактов за содержание автодорог отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания».

По сообщению Тверского гидрометцентра, 7 декабря в центральных и восточных районах Тверской области ожидается сильный снег. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно осторожными.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54 и 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети Твери следует обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Нева» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации соответствующих муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области