События тверской экономики вошли в мониторинг фонда «Петербургская политика» по итогам ноября

Фонд «Петербургская политика» опубликовал мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за ноябрь. В исследование включены новости об инвестиционных проектах Верхневолжья и мерах поддержки бизнеса.

В ноябре на заседании Бюджетной комиссии Тверской области принято решение предоставить семи предприятиям Верхневолжья государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». В частности, поддержаны заявки компании «Знатные хлеба», Стекольного завода 9 Января, компании «МФ РУС», Тверского комбината строительным материалов, компаний «Новар», «Транспортные комплектующие» и «Вино-Гранде». В общей сложности предприятиям на льготных условиях предоставят 135 млн рублей сроком на 18 месяцев под 1,5% годовых. Полученные средства будут направлены на закупку материалов, сырья и комплектующих для производства.

Также в ноябре Фонд содействия предпринимательству Тверской области снизил ставку по займам для самозанятых жителей – до 1% годовых. Эти средства господдержки бизнеса в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей можно получить на срок до 24 месяцев. При этом заём на сумму до 250 тыс. рублей предоставляется без залога и поручительства.

Еще одним событием, вошедшим в мониторинг «Петербургской политики», стала новость о том, что Торжокская обувная фабрика расширяет производство. Швейный цех открыт в Лихославле.

Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что Тверская область и Московский институт электронной техники (МИЭТ) начинают сотрудничество по подготовке кадров для тверской экономики. Профориентация школьников, повышение квалификации педагогов, создание регионального филиала МИЭТ, где будут обучать студентов по направлениям, связанным с IT- и микроэлектронными технологиями, – совместный образовательный проект обсуждался в региональном правительстве на встрече губернатора Игоря Рудени и ректора вуза Владимира Беспалова.

«Намерены реализовать комплексный образовательный проект в рамках современных международных подходов. Он будет включать среднюю образовательную школу, учебное заведение, которое будет заниматься подготовкой специалистов для нашего развивающегося сектора – туризма. Третье звено – высокотехнологичное образование по востребованным профессиям сферы информационных технологий», – отметил Игорь Руденя.

Возможности изучения мира информационных технологий уже есть у молодежи Торжка, где в середине ноября начал работу центр цифрового образования «IT-куб». Детей от 7 до 18 лет будут обучать языкам программирования, разработке мобильных приложений, конструированию роботов и многому другому. Ранее такие центры по нацпроекту «Образование» были созданы в Твери и Удомле, запланировано открытие в Кимрах и Вышнем Волочке.

Финализирует мониторинг еще одно «цифровое» событие: услуги МФЦ теперь доступны на дому. На первом этапе – для жителей Твери и Калининского района. Бесплатно вызвать на дом сотрудников МФЦ могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ. Для тех, кто не является льготником, вызов будет платным. Подать запрос на приезд специалистов можно лично, по телефону или на официальном сайте МФЦ.