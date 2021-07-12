Жителей Верхневолжья приглашают проверить свой уровень правовой грамотности

С 3 по 12 декабря на https://юрдиктант.рф/ проходит V Всероссийский правовой (юридический) диктант. По его итогам будут получены данные об уровне правовой грамотности жителей России и выработаны предложения по совершенствованию образовательных программ.

Написать диктант могут все желающие в возрасте от 14 лет. Участникам предлагают ответить на вопросы по Конституции Российской Федерации, трудовому, гражданскому и семейному праву.

В этом году вопросы диктанта представлены на нескольких языках. Кроме того, разработаны версии для граждан с юридическим образованием и без него. Все, кто ответил на вопросы диктанта, получат сертификаты, где будет указано количество набранных баллов.

Ежегодно диктант привлекает тысячи участников из России и зарубежных стран. В 2017 году на вопросы ответили 55 тысяч человек, в 2020 году количество участников выросло до 507 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области