Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева стал лучшей непроизводственной организацией по охране труда в Верхневолжье

В 2021 году в Тверской области в тринадцатый раз проходил конкурс на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». Мероприятие направлено на развитие и совершенствование работы в этой сфере, усиление внимания работодателей, органов местного самоуправления, контролирующих организаций, профсоюзов к вопросам улучшения условий и охраны труда.

В Тверской области развитию и совершенствованию работы по охране труда, обеспечению безопасности сотрудников уделяется особое внимание. По мнению Губернатора Игоря Рудени, повышение уровня культуры производства наряду с социальной ответственностью работодателей и созданием новых рабочих мест являются важными направлениями развития предприятий.

В этом году для участия в конкурсе было подано 62 заявки от организаций и специалистов по охране труда региона. Среди участников - предприятия машиностроения, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, производства смазочных материалов, продуктов питания, торговли и услуг, химические предприятия, предприятия агропромышленного комплекса, учебные заведения, учреждения здравоохранения.

В номинации «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» (среди предприятий производственной сферы) среди организаций с численностью до 100 человек победителем стала линейно-производственная диспетчерская станция «Торжок», среди организаций с численностью от 101 до 250 человек – филиал ООО «Шелл Нефть» (г. Торжок), среди организаций с численностью свыше 250 человек – АО «ДСК» (г. Тверь).

В номинации «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» (среди предприятий непроизводственной сферы) первое место занял Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева (г. Тверь).

В номинации «Лучшая обучающая организация Верхневолжья в области охраны труда» главной награды удостоен Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности «Сатурн» (г. Тверь).

Лучшим специалистом Верхневолжья в области охраны труда признан специалист по охране труда Областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной Виктор Буданов.

Пресс-служба Правительства Тверской области