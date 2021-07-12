В Твери на выставке в честь 80-летия освобождения Калинина представят личные вещи Маршала И.С. Конева и другие уникальные экспонаты

9 декабря в выставочном зале Тверского краеведческого музея откроется выставка «Калинин 1941 года: люди, артефакты, информация», посвященная 80-летию освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Исторические события здесь будут демонстрировать через предметы изобразительного искусства – живопись, графику, скульптуру и фотографии.

«Калинин стал первым освобожденным областным центром. Это стало сигналом к осмыслению силы духа русских людей, которые защищали свою Родину неизменно стойко, патриотично и самоотверженно. Это пример для молодого поколения, которое должно равняться на тех, кто подарил нам независимость», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На выставке представлены личные вещи Ивана Степановича Конева – командующего войсками Калининского фронта, в последующем Маршала Советского Союза; Павла Алексеевича Ротмистрова – командира 8-ой танковой бригады, участвовавшей в обороне города, в последующем Главного маршала бронетанковых войск; Бориса Николаевича Полевого – корреспондента областной газеты «Пролетарская правда», в последующем известного писателя, и других участников боев за Калинин.

Выдающиеся экспонаты выставки – материалы Ивана Степановича Конева, переданные музею его дочерью Натальей Ивановной Коневой. Кроме того, можно будет посмотреть работу художника Андрея Дроздова из Студии военных художников им. М.Б. Грекова «Маршал Конев. Спасенная из ада». На картине изображена сцена спасения войсками И.С. Конева работы Рафаэля «Сикстинская мадонна» из Дрезденской картинной галереи в 1945 году. Картина Дроздова была привезена специально для выставки и демонстрируется впервые.

Практически все экспонаты можно назвать уникальными. В частности, экспонируются предметы из дореволюционных поступлений Тверского краеведческого музея, пережившие оккупацию города германскими войсками, а также предметы, вывезенные в Германию в 1941 году и возвращенные обратно в 2012-ом.

Информация представлена рассекреченными документами особых отделов НКВД Калининского фронта, армий, в него входивших, переводами документов соединений вермахта, воевавших в районе Калинина. С материалами посетители смогут ознакомиться с помощью сенсорного киоска.

Автор выставки – главный научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ Светлана Герасимова и главный хранитель ТГОМ Елена Мойкина.

Выставка будет работать по 1 июля 2022 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.5. Телефон справок: +7 (4822) 32-10-42.

Пресс-служба Правительства Тверской области