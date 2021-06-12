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В Тверской области служба санитарной авиации получила дополнительную поддержку
posted by Максим Малахов
on пн, 12/06/2021 - 20:57
6 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Один из вопросов касался увеличения финансирования в регионе работы санитарной авиации.
На эти цели до конца текущего года дополнительно выделено свыше 6,2 млн рублей, которые позволят обеспечить свыше 28 часов лёта и оперативно оказывать медицинскую помощь жителям отдалённых районов Тверской области.
Всего по данному направлению в региональном бюджете предусмотрено 84,9 млн рублей. Благодаря работе санавиации в 2021 году удалось спасти 137 жителей региона, которые были оперативно доставлены в лечебные учреждения. Из общего числа госпитализированных почти половина – пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. На втором месте по количеству эвакуированных – граждане с тяжелым течением CОVID-19.