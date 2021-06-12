В Тверской области служба санитарной авиации получила дополнительную поддержку

6 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Один из вопросов касался увеличения финансирования в регионе работы санитарной авиации.

На эти цели до конца текущего года дополнительно выделено свыше 6,2 млн рублей, которые позволят обеспечить свыше 28 часов лёта и оперативно оказывать медицинскую помощь жителям отдалённых районов Тверской области.

Всего по данному направлению в региональном бюджете предусмотрено 84,9 млн рублей. Благодаря работе санавиации в 2021 году удалось спасти 137 жителей региона, которые были оперативно доставлены в лечебные учреждения. Из общего числа госпитализированных почти половина – пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. На втором месте по количеству эвакуированных – граждане с тяжелым течением CОVID-19.

Пресс-служба Правительства Тверской области