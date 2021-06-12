Проект учителя Медновской школы-интерната вошел в топ-25 лучших работ всероссийского конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном образовании»

Медновская школа-интернат стала полуфиналистом Всероссийского дистанционного конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном образовании». Творческий проект учителя информатики, руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Андрея Громова был отобран экспертами из 260 работ со всей страны и вошел в топ-25 лучших.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал высокий уровень региональной педагогической школы. По мнению главы региона, участие в конкурсах открывают яркие таланты среди учителей, воспитателей, наставников Тверской области, способствуют росту общего уровня педагогической культуры в Верхневолжье.

Проект Андрея Громова рассказывает о цифровых практиках, которые используют учителя в Медновской школе-интернате. В проекте говорится о школе будущего и цифровых инструментах, которые будут мотивировать детей к обучению и готовить их к вызовам современного мира.

Конкурс был организован образовательной платформой «Дневник.ру» при поддержке цифровой образовательной компании «ЯКласс» и платформы для учителей, учеников и родителей «Сферум», разработанной при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.

Пресс-служба Правительства Тверской области