Два спортсмена представят Тверскую область на Первенстве России по самбо

В Тверской области завершился Всероссийский турнир по самбо «Отрок», в котором приняли участие более 400 юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из 27 регионов. Соревнования такого масштаба прошли в Верхневолжье впервые – турнир посетили спортсмены из 27 регионов.

«Сегодня самбо в нашем регионе активно развивается. В Тверской области работают спортивные школы и секции по этому виду единоборств. Самбо закаляет характер, способствует не только физическому, но и духовному совершенствованию», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На соревнованиях команда из Верхневолжья, в которую вошли представители Твери, Ржева, Кашина и Торжокского района, завоевала несколько медалей. Победу в весовой категории до 71 кг одержал Максим Околович, серебряную медаль в категории 54 кг завоевал Иван Шишов. Два этих самбиста, которые тренируются под руководством Алексея Матюшенского и Кирилла Рыбинкина, будут представлять Тверскую область на Первенстве России по самбо, запланированного на начало июня в Новороссийске.

«Все участники турнира отметили удачный выбор места проведения, удобство нахождения всех делегаций в одной локации. И конечно, уровень соперничества и конкуренции зашкаливал, регионы привезли к нам своих ведущих спортсменов», – прокомментировал комендант турнира «Отрок» Кирилл Рыбинкин.

Организатором турнира выступил Тверской клуб самбо «Бросающий вызов» при поддержке Правительства Тверской области и Всероссийской федерации самбо.

Пресс-служба Правительства Тверской области