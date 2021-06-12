В Твери сводный хор исполнил Гимн Александру Невскому в честь Дня памяти благоверного великого князя

6 декабря – День памяти благоверного великого князя Александра Невского. К жителям Верхневолжья, представителям духовенства обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Русский классик Николай Михайлович Карамзин написал о святом князе в «Истории государства Российского»: «Добрые россияне включили Невского в лик своих ангелов-хранителей, и в течение веков приписывали ему, как новому небесному заступнику Отечества, разные благоприятные для России случаи». Нет сомнения в небесном заступничестве благоверного великого князя Александра Невского и за нашу землю, православное Верхневолжье», – отметил Игорь Руденя.

5 декабря в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского прошел гала-концерт лауреатов XIV областного открытого конкурса «Между двух столиц», посвященного 800-летию Александра Невского. В нем приняли участие академические хоровые коллективы, вокальные ансамбли и солисты детских школ искусств из Твери и области – всего около 700 ребят. Главным событием гала-концерта стало исполнение сводным хором лауреатов Гимна святому благоверному князю Александру Невскому.

В декабре и январе Тверской Театр юного зрителя проводит выездную литературно-музыкальную читку «Александр Невский. Взгляд сегодня». В постановке используются отрывки из летописей, современные исторические изыскания, биография Александра Невского, ведется осмысление Невской и Чудской битв. Спектакль отвечает на вопросы: почему Александр Невский не проиграл ни одного сражения и за что он причислен к лику святых?

Спектакль пройдет 18 декабря в Селижарово, 25 января в Старице.

В год 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в Тверской области прошел ряд знаковых событий. В июле в регион прибыл ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Исторический крестный ход проходил по маршруту перемещения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург, которое состоялось в 1723 году.

В мае 2021 года Тверская область провела публичные чтения «Александр Невский в истории России». В Твери выступили ведущие ученые, краеведы, сотрудники музеев, библиотек Верхневолжья и других регионов страны. В библиотеке им. А.М. Горького открылась выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского с редкими изданиями о жизни и подвиге государственного деятеля и полководца. Кроме того, в Верхневолжье впервые прошел региональный детско-юношеский конкурс чтецов «Александр Невский – великое имя России».

Александр Невский – знаменитый полководец, государственный деятель, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сохранила целостность в условиях татаро-монгольского нашествия.

Жизнь Александра Невского тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. А отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович.

Пресс-служба Правительства Тверской области