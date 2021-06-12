Проект Адресной инвестиционной программы Тверской области на ближайшие три года рассмотрят на заседании Правительства региона

7 декабря Губернатор Игорь Руденя проведет заседание Правительства Тверской области. Главным вопросом станет проект Адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы.

С 2016 года в Верхневолжье в 10 раз увеличился объём финансирования региональной Адресной инвестиционной программы. Благодаря этому за пять лет построены и реконструированы важные объекты – детские сады и школы, учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, дороги, газопроводы, системы тепло- и водоснабжения.

На заседании также будут рассмотрены вопросы увеличения расходов на социальные выплаты на детей, приобретение автотранспорта многодетными семьями, предоставление им школьной формы. Дополнительные средства будут выделены муниципальным образованиям на капитальный ремонт детских садов и школ.

Пресс-служба Правительства Тверской области