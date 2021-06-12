6 декабря Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.

В связи с переменчивыми погодными условиями, осадками и перепадами температуры Игорь Руденя поручил Министерству энергетики и ЖКХ региона, а также главам муниципальных образований держать на контроле ситуацию с энергоснабжением на территории области, оказывать энергетикам и специалистам МЧС все необходимое содействие для обеспечения бесперебойной подачи электричества в жилые дома и социальные объекты Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области