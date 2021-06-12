Губернатор Игорь Руденя поздравил актеров и зрителей Вышневолоцкого драматического театра с его 125-летием

6 декабря Вышневолоцкий областной драматический театр празднует 125-летие со дня основания. Актерскую труппу, ветеранов театрального искусства, а также зрителей с юбилейной датой поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Все эти годы театр объединяет ценителей драматического искусства. Продуманная репертуарная политика, уважение к зрителю и верность традициям русской сцены – залог успеха и авторитета Вышневолоцкого театра. Уверен, что успешное участие в федеральных проектах позволит вам выйти на новый творческий уровень и вписать новые страницы в театральную летопись Верхневолжья», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Вышневолоцкий областной драматический театр – один из старейших провинциальных театров России. Он был создан в 1896 году по инициативе Почетного гражданина, потомственного купца Николая Никифоровича Федорова как драмкружок.

В 1917 году драматический кружок был реорганизован в Центральный рабочий клуб, а в 1918-ом - в Народный театр Вышневолоцкого Совдепа (Совета депутатов трудящихся).

В июне 1941 года работа театра была прекращена, актеры ушли на фронт или выступали в воинских формированиях и для раненых в госпиталях. С 1942 года труппа вновь вернулась на подмостки и за годы войны сыграли свыше 1,6 тыс. спектаклей, дали около 800 концертов.

В послевоенные годы в каждом сезоне театр выпускал 18-20 новых постановок и показывал свыше 500 спектаклей в год. Гордостью Вышневолоцкого драмтеатра являются народные артисты РСФСР Олег Павлович Лелянов, Валентина Алексеевна Литвинова, Анатолий Васильевич Иванов, заслуженные артисты РСФСР Валентина Федоровна Зуховицкая, Валентина Ивановна Белоцерковская, Вера Сергеевна Затепякина, Николай Серапионович Лаптев, Борис Сергеевич Грачев и многие другие.

В творческой атмосфере Вышневолоцкого театра вырос Народный артист СССР Муслим Магомаев - сын одной из самых ярких актрис театра Айшет Кинжаловой. Несколько своих детских лет он провёл вместе с матерью в Вышнем Волочке, получив здесь начальное музыкальное образование в местной музыкальной школе.

Сегодня Вышневолоцкий областной драматический театр активно привлекает молодую аудиторию – новое поколение театральной публики, участвует в международных фестивалях, гастролирует. Ежегодно труппа театра представляет свои спектакли не только в Тверской области, но и за ее пределами – в Москве, Ярославле, Рыбинске, Угличе, Мышкине, Великих Луках, Новомосковске, Дзержинске.

С 2017 года театр участвует в федеральной программе «Культура Тверской области», благодаря которой ежегодно обновляет материально-техническую базу и ставит новые спектакли. При федеральной поддержке появились такие постановки как «Дракон», «За чем пойдешь, то и найдешь», «История страсти», «А зори здесь тихие…», «Снежная королева», «Маскарад», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие.

Закуплены мобильное мультимедийное оборудование, лазерный видеопроектор, экран прямой проекции, обновлено оборудование для сцены, швейного и столярного цехов. Также для нужд театра приобретен необходимый для гастролей автобус.

В рамках программы «Охрана объектов культурного наследия» в театре предполагается провести ремонт фасада и мягкой кровли, а также обновить автоматическую систему пожаротушения.

Пресс-служба Правительства Тверской области