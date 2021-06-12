Тверская областная филармония приглашает на концерт известного российского пианиста Николая Кузнецова

7 декабря жителей и гостей Твери приглашают на концерт известного российского пианиста Николая Кузнецова. На сцене Тверской академической филармонии артист выступит с программой «Шопен».

В программе – произведения Ф. Шопена: Двадцать четыре прелюдии, ор. 28, Ноктюрн, ор. 15 №1, Ноктюрн, ор. 48 №1, Большой блестящий вальс, ор. 18, Баллада №1.

Николай Кузнецов – лауреат международных конкурсов, стипендиат и участник концертных программ благотворительного Фонда имени Елены Рерих и Московского общественного фонда культуры, обладатель премии «Будущее России», награжден стипендией Правительства Москвы и Президента РФ. В июне 2021 года Николай получил Гран-при на престижном конкурсе пианистов «Monte-Carlo Piano Masters» (Монако, 2021).

Купить билеты можно по ссылке https://quicktickets.ru/tver-filarmoniya/s276

Билет на концерт можно приобрести и по «Пушкинской карте». Программа повышения доступности организаций культуры для молодежи от 14 до 22 лет стартовала в стране 1 сентября. О запуске проекта объявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Проект «Пушкинская карта не только позволит молодежи приобщиться к богатейшему культурному наследию нашей страны, но и придаст новый импульс развитию всей отрасли», – считает Губернатор Игорь Руденя.

От Верхневолжья в проекте помимо филармонии участвуют Тверская областная картинная галерея, Театр юного зрителя, Тверской областной академический театр драмы, Тверской театр кукол, Кимрский театр драмы и комедии, Вышневолоцкий драмтеатр, Дворцы культуры «Пролетарка» и «Химволокно», Тверской городской музейно-выставочный центр.

Пресс-служба Правительства Тверской области