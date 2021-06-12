Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 362 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 79 180 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 633 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 572 234 человека, за последние сутки – 850 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 325 365, в том числе за последние сутки их проведено 984.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 90 590 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2163 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 31 894
Конаковский район 7049
Ржев 5038
Калининский район 4151
Вышневолоцкий городской округ 3590
Торжок 2980
Кимры 2635
Бологовский район 2038
Кашинский городской округ 2014
Бежецкий район 1997
Старицкий район 1901
Осташковский городской округ 1878
Калязинский район 1745
Лихославльский район 1725
Нелидовский городской округ 1596
Максатихинский район 1322
Западнодвинский муниципальный округ 1271
Торопецкий район 1270
Оленинский муниципальный округ 1072
Рамешковский район 1045
Кувшиновский район 1040
Торжокский район 1014
Весьегонский муниципальный округ 963
Зубцовский район 885
Андреапольский муниципальный округ 820
Селижаровский муниципальный округ 806
Ржевский район 779
Спировский район 746
Пеновский муниципальный округ 554
Сонковский район 536
ЗАТО Озёрный 538
Кимрский район 518
Кесовогорский район 528
Краснохолмский муниципальный округ 496
Сандовский муниципальный округ 473
Бельский район 469
Фировский район 437
Жарковский район 262
Молоковский район 242
Лесной муниципальный округ 239
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области