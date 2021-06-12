Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 362 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 79 180 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 633 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 572 234 человека, за последние сутки – 850 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 325 365, в том числе за последние сутки их проведено 984.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 90 590 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2163 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 31 894

Конаковский район 7049

Ржев 5038

Калининский район 4151

Вышневолоцкий городской округ 3590

Торжок 2980

Кимры 2635

Бологовский район 2038

Кашинский городской округ 2014

Бежецкий район 1997

Старицкий район 1901

Осташковский городской округ 1878

Калязинский район 1745

Лихославльский район 1725

Нелидовский городской округ 1596

Максатихинский район 1322

Западнодвинский муниципальный округ 1271

Торопецкий район 1270

Оленинский муниципальный округ 1072

Рамешковский район 1045

Кувшиновский район 1040

Торжокский район 1014

Весьегонский муниципальный округ 963

Зубцовский район 885

Андреапольский муниципальный округ 820

Селижаровский муниципальный округ 806

Ржевский район 779

Спировский район 746

Пеновский муниципальный округ 554

Сонковский район 536

ЗАТО Озёрный 538

Кимрский район 518

Кесовогорский район 528

Краснохолмский муниципальный округ 496

Сандовский муниципальный округ 473

Бельский район 469

Фировский район 437

Жарковский район 262

Молоковский район 242

Лесной муниципальный округ 239

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области