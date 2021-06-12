Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой поддержки учреждений культуры

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» с связи с вниманием к вопросам финансовой, в том числе внебюджетной, поддержки учреждений культуры Тверской области.

Развитию отрасли культуры за последние две недели было посвящено несколько мероприятий с участием главы тверского региона. На одном из заседаний Правительства Тверской области был рассмотрен ход реализации национального проекта «Культура» в Верхневолжье и приоритетные направления развития сферы. В частности, обсуждалось укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе в сельской местности. С помощью средств федерального бюджета продолжится укрепление материально-технической базы Театра юного зрителя в Твери, а также Кимрского и Вышневолоцкого театров. Всего за пять лет реализации нацпроекта в порядок приведут 42 объекта. До 2024 года в 125 Домах культуры запланированы капитальные и текущие ремонты, обновление оборудования, приобретение костюмов, музыкальных инструментов. Запланировано развитие музейных пространств Верхневолжья.

«Конкуренция за человеческие ресурсы, в том числе формируется на основе конкурентных показателей культуры и искусства территорий. Культура – это будущее, так же, как и демография», – обозначил губернатор Игорь Руденя и поручил Министерству культуры внести дополнительные предложения по развитию отрасли и формированию календаря ярких событий культурной жизни Верхневолжья.

Также на прошлой неделе глава региона провел встречу с новым директором Тверской академической областной филармонии Владимиром Беловым. Обсуждались планы работы на ближайшие годы и перспективы развития учреждения. Игорь Руденя поддержал предложение Владимира Белова о возрождении в 2022 году – к 120-летию выдающегося тенора Сергея Лемешева – Международного конкурса молодых оперных певцов имени нашего земляка. Также на встрече обсуждалось планируемое возрождение музыкального лектория Тверской академической филармонии. Его слушателям будут рассказывать о жанрах и направлениях академической музыки, знакомить с творческим наследием великих композиторов и выдающимися исполнителями. Темами разговора Игоря Рудени и Владимира Белова также стали перспективы укрепления материально-технической базы филармонии, расширение гастрольной деятельности.

Кроме того, 1 декабря победители проекта «Молодые дарования тверского края», ставшие стипендиатами губернатора и лауреатами региональных премий в сфере культуры и искусства, провели концерт-презентацию в Тверской академической областной филармонии. В этом году высокие звания получили более 100 человек. По инициативе губернатора Игоря Рудени размер ежемесячных стипендий и премий в 2021 году был увеличен.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.