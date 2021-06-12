Объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Тверской области почти удвоился за два прошедших года

Фонд содействия предпринимательству Тверской области за 10 месяцев 2021 года предоставил бизнесменам Верхневолжья 254 займа – в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2019-го. Общая сумма займов составила 487,8 млн рублей, что почти вдвое больше показателя двухлетней давности.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для различных категорий малого и среднего предпринимательства Тверской области предусмотрено несколько видов займов. К примеру, «Старт» – для начинающих предпринимателей, «Доверие» – для тех, у кого нет залога. Среди новых направлений этого года – займы для социальных предпринимателей и самозанятых под 1% годовых.

Также Фонд дает поручительства для обеспечения финансирования бизнеса, включая самозанятых. За 10 месяцев 2021 года предоставлено 96 поручительств на 414,4 млн рублей, общая сумма обеспеченных кредитов составила более 1,5 млрд рублей.

Деятельность областного Фонда содействия предпринимательству, а также Центров поддержки экспорта и предпринимательства координирует Центр «Мой бизнес». Предпринимателям здесь помогут получить поддержку по участию в выставках, в том числе международных, выйти на электронные торговые платформы, зарегистрировать торговую марку и многое другое.

Так, в этом году 102 тверские компании представили свой потенциал на 18 международных и межрегиональных выставках. 22 предпринимателя вышли на экспортные поставки. Свыше 500 субъектов предпринимательства, резидентов пром- и технопарков получили комплекс услуг для развития своего дела.

Условия предоставления мер поддержки и другая актуальная для предпринимателей информация доступны на сайтах https://fondtver.ru и https://mybusiness69.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области