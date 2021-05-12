Форум «Языковая политика в Российской Федерации» объединит представителей регионов страны

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16 декабря 2021 года в Москве Федеральное агентство по делам национальностей проводит V форум «Языковая политика в Российской Федерации». К участию приглашают представителей Верхневолжья.
Форум направлен на обеспечение реализации языковых прав многонационального народа России, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение и поддержку многоязычия в Российской Федерации.
В программе Форума запланированы экспертные встречи и тематические секции. Кроме того, состоится награждение лауреатов V конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия Российской Федерации «Ключевое слово». Он проводился в семи номинациях: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».
Пресс-служба Правительства Тверской области