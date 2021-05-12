Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 364 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 78 547 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 596 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 571 211 человек, за последние сутки – 1068 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 324 381, в том числе за последние сутки их проведено 3019.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 90 228 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2159 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 31 759
Конаковский район 7026
Ржев 5019
Калининский район 4135
Вышневолоцкий городской округ 3582
Торжок 2975
Кимры 2631
Бологовский район 2027
Кашинский городской округ 2004
Бежецкий район 1987
Старицкий район 1896
Осташковский городской округ 1874
Калязинский район 1735
Лихославльский район 1717
Нелидовский городской округ 1593
Максатихинский район 1312
Западнодвинский муниципальный округ 1265
Торопецкий район 1259
Оленинский муниципальный округ 1066
Кувшиновский район 1034
Рамешковский район 1036
Торжокский район 1008
Весьегонский муниципальный округ 956
Зубцовский район 884
Андреапольский муниципальный округ 817
Селижаровский муниципальный округ 806
Ржевский район 778
Спировский район 746
Пеновский муниципальный округ 551
Сонковский район 535
ЗАТО Озёрный 534
Кимрский район 517
Кесовогорский район 520
Краснохолмский муниципальный округ 493
Сандовский муниципальный округ 473
Бельский район 464
Фировский район 437
Жарковский район 262
Молоковский район 242
Лесной муниципальный округ 239
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области