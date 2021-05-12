Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 364 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 78 547 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 596 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 571 211 человек, за последние сутки – 1068 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 324 381, в том числе за последние сутки их проведено 3019.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 90 228 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2159 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 31 759

Конаковский район 7026

Ржев 5019

Калининский район 4135

Вышневолоцкий городской округ 3582

Торжок 2975

Кимры 2631

Бологовский район 2027

Кашинский городской округ 2004

Бежецкий район 1987

Старицкий район 1896

Осташковский городской округ 1874

Калязинский район 1735

Лихославльский район 1717

Нелидовский городской округ 1593

Максатихинский район 1312

Западнодвинский муниципальный округ 1265

Торопецкий район 1259

Оленинский муниципальный округ 1066

Кувшиновский район 1034

Рамешковский район 1036

Торжокский район 1008

Весьегонский муниципальный округ 956

Зубцовский район 884

Андреапольский муниципальный округ 817

Селижаровский муниципальный округ 806

Ржевский район 778

Спировский район 746

Пеновский муниципальный округ 551

Сонковский район 535

ЗАТО Озёрный 534

Кимрский район 517

Кесовогорский район 520

Краснохолмский муниципальный округ 493

Сандовский муниципальный округ 473

Бельский район 464

Фировский район 437

Жарковский район 262

Молоковский район 242

Лесной муниципальный округ 239

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области