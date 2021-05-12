Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Конаковского района с 80-летием освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

5 декабря отмечается 80 лет со дня освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием жителей и руководство муниципального округа поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На конаковской земле происходили события Московской битвы, ставшей коренным поворотом в Великой Отечественной войне. В тяжелейших условиях жители проявили стойкость и нерушимую веру в Победу, отдавали все силы борьбе на фронте и в тылу. Никогда не будет забыт подвиг людей, отстоявших свободу и независимость нашего Отечества. Низкий поклон ветеранам», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

4 декабря 1941 года началось решающее сражение Великой Отечественной войны – битва за Москву. Кровопролитные бои шли на Калининском фронте, в том числе в Конаковском районе. В руках у немцев находились многие населенные пункты района: поселки Редкино, Озерки, Изоплит, станция Завидово, села Завидово, Городня и множество деревень.

Упорные бои разгорелись за деревню Рябинки. Именно здесь совершил свой подвиг сержант Вячеслав Васильковский, закрыв собой амбразуру вражеского ДЗОТа. Тем самым он дал возможность роте развить наступление на направлении главного удара основных сил полка, выбить противника с занимаемого рубежа.

За свой героизм Вячеслав Васильковский посмертно награжден орденом Ленина. На месте подвига сооружен мемориал, одна из улиц города Конакова носит имя Васильковского.

В боях за села и деревни Конаковского района отдали жизни сотни солдат и офицеров Советской армии. В память о событиях военных лет в Конаковском районе на трассе Москва – Санкт-Петербург установлена «Катюша».

Пресс-служба Правительства Тверской области