Игорь Руденя поздравил волонтёров Тверской области с праздником

5 декабря отмечается День добровольца. По количеству добровольцев Тверская область является одним из лидеров в ЦФО. Волонтёров Верхневолжья с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: волонтерское движение объединяет в своих рядах миллионы неравнодушных граждан, которые по зову сердца бескорыстно оказывают помощь людям, стремятся приносить пользу своей стране и малой Родине.

«В Верхневолжье активно действует штаб волонтерского движения «Мы вместе», успешно воплощаются в жизнь важные социальные, культурные, патриотические, экологические, спортивные проекты. Благодарю всех добровольцев Тверской области за активную жизненную позицию, за верность многовековым традициям отзывчивости и милосердия, присущим нашему народу», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Сейчас в Тверской области насчитывается свыше 18 тысяч добровольцев. В основном это молодые люди до 24 лет. Есть в регионе и «серебряные» волонтеры в возрасте от 55 лет.

В 2020 году добровольцы региона активно включились в работу по поддержке пожилых людей в непростой период пандемии коронавирусной инфекции. Добровольцы участвовали в областной акции по раздаче бесплатных защитных масок жителям для профилактики коронавируса.

Большую работу ведет Фонд городского развития «Фонд Твери». В период пандемии коронавируса Фонд организовал оперативную продуктовую помощь малоимущим пожилым гражданам. Ее получили более 45 тысяч жителей Твери и области. К благотворительному марафону присоединились десятки организаций и предприятий Верхневолжья.

Значимыми проектами Фонда стали «Добрый шкаф» по передаче гуманитарной помощи, «Круги благотворителей» – вечера, на которых собраны средства на важные социальные проекты, «Поколение ВЫБОР» по профориентации детей-подростков, оставшихся без попечения родителей.

Ежегодно свои проекты активисты Тверской области представляют на конкурсе «Доброволец России». В 2020-ом Верхневолжье также вошло в число 37 победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Пресс-служба Правительства Тверской области