В Верхневолжье проходят мероприятия, приуроченные к Дню памяти святого благоверного князя Михаила Тверского

5 декабря – День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. В Твери сегодня проходят мероприятия, посвященные 703-й годовщине со дня духовного подвига небесного покровителя Верхневолжья.

Глава региона в обращении к жителям региона отметил: в истории нашего Отечества и в народной памяти первый великий князь всея Руси Михаил Ярославич навечно остался мудрым государственным деятелем, истинным патриотом Родины, полководцем, человеком огромной духовной силы.

«В сложный период отечественной истории Михаил Ярославич проявил мужество и решимость, многое сделал для развития тверского края, сохранения веры и традиций нашего народа. Спустя столетия его жизнь и подвиг во имя спасения родной земли и своего народа остается для нас высоким нравственным ориентиром в общем труде по развитию Верхневолжья. А супружеский союз благоверного князя Михаила Тверского и благоверной княгини Анны Кашинской служит олицетворением крепкой и любящей семьи», – подчеркнул Игорь Руденя.

В День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского в Воскресенском кафедральном соборе в Твери пройдет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В 12.00 состоится возложение цветов к Поклонному кресту святому благоверному князю в Городском саду Твери. В 13.00 у памятника Михаилу Тверскому на площади в честь его имени будет выставлен пост исторической памяти.

В учреждениях культуры Твери пройдут тематические мероприятия, в том числе часы памяти, выставки детских рисунков, концерты и викторины.

Кроме того, в 12.00 в ДК «Пролетарка» пройдет концерт, посвященный памяти святого, а в Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина состоится патриотический праздник «Михаил Тверской – небесный покровитель Твери».

7 и 9 декабря в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной будет реализован выставочно-просветительский проект «От Победы к Победам», в рамках которого пройдут циклы познавательных бесед – диалогов на базе выставки картины художника Николая Белова «Бортеневская битва». Она иллюстрирует первую победу русских войск во главе с Михаилом Тверским в борьбе с монголо-татарами.

12 декабря в Тверской областной картинной галерее всех желающих приглашают посетить лекцию «Образ Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского». Она пройдет в Башне искусств Тверского Императорского дворца.

5 декабря 2018 года в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор был принесен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в соборе до 1934 года. После разрушения храма в 1935 году святые мощи были утрачены.

В столице Верхневолжья ковчег с частицей мощей небесного покровителя тверской земли хранится в Воскресенском кафедральном соборе до завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора. Затем святыня будет возвращена на своё историческое место.

Пресс-служба Правительства Тверской области