Управленцев Верхневолжья приглашают принять участие в конкурсе «Всероссийское признание – Лучшие руководители РФ»

posted by Максим Малахов on сб, 12/04/2021 - 17:25

 

         С 7 декабря по 15 июля пройдет конкурс «Всероссийское признание – Лучшие руководители РФ». Участие в нем смогут приять и представители Тверской области – первые лица организаций, директора школ, заведующие детскими садами, главные врачи, главы муниципальных образований, генеральные директора предприятий.  

Конкурс проходит в формате  открытых электронных деловых визитов руководителей, которые необходимо загрузить на федеральной выставочной интернет-площадке по ссылке: https://xn--b1aebcldblgh2abw8afd8ds.xn--p1ai/lenta/news/category=1#fbscroll0.

Для участия необходимо быть моложе  75 лет и иметь не менее двух лет опыта на руководящей должности.  

 «Всероссийское признание – Лучшие руководители РФ» – открытый конкурс, направленный на выявление, поддержку перспективных и ответственных управленцев и обеспечение эффективного обмена опытом.

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области