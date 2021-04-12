Управленцев Верхневолжья приглашают принять участие в конкурсе «Всероссийское признание – Лучшие руководители РФ»

С 7 декабря по 15 июля пройдет конкурс «Всероссийское признание – Лучшие руководители РФ». Участие в нем смогут приять и представители Тверской области – первые лица организаций, директора школ, заведующие детскими садами, главные врачи, главы муниципальных образований, генеральные директора предприятий.

Конкурс проходит в формате открытых электронных деловых визитов руководителей, которые необходимо загрузить на федеральной выставочной интернет-площадке по ссылке: https://xn--b1aebcldblgh2abw8afd8ds.xn--p1ai/lenta/news/category=1#fbscroll0.

Для участия необходимо быть моложе 75 лет и иметь не менее двух лет опыта на руководящей должности.

«Всероссийское признание – Лучшие руководители РФ» – открытый конкурс, направленный на выявление, поддержку перспективных и ответственных управленцев и обеспечение эффективного обмена опытом.

Пресс-служба Правительства Тверской области