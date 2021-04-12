Губернатор Игорь Руденя поздравил преподавателей, ветеранов, студентов и выпускников Тверского медицинского университета с 85-летием вуза

85-летие отмечает Тверской государственный медицинский университет, один из ведущих вузов региона и страны. 4 декабря в Твери прошло мероприятие, посвященное юбилею. Приветствие его участникам направил Губернатор Игорь Руденя.

«За годы работы ваш вуз по праву заслужил репутацию одного из ведущих образовательных учреждений в сфере здравоохранения нашей страны. Диплом нашего медицинского университета – это знак качества для врачей всех поколений. Текущий и прошлый годы ещё раз продемонстрировали нам важность труда медицинских работников. В непростой ситуации наши врачи проявили безграничную преданность призванию, мужество и самоотверженность. Студенты и ординаторы медицинского университета тоже внесли свой вклад в эту работу», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – сегодня в Тверской области реализуются крупные проекты в системе здравоохранения: строительство и реновация зданий больниц и поликлиник, модернизация службы скорой медицинской помощи, развитие высокотехнологичной медицины. Большое внимание уделяется поддержке молодых специалистов, чтобы выпускники вуза оставались жить и трудиться на тверской земле.

За более чем 80-летнюю историю учреждение стало настоящей кузницей медицинских кадров. В университете широко внедряются инновационные и дистанционные образовательные технологии, включая электронное обучение, стажировки на рабочем месте, использование электронных библиотечных систем и ряд других.

Пресс-служба Правительства Тверской области