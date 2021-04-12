В областном Дворце бракосочетания с момента открытия зарегистрировано свыше 730 браков

Со дня открытия в столице Верхневолжья областного Дворца бракосочетания в нем были зарегистрированы 734 новые семьи. В будни в новом ЗАГСе оформляют порядка 15 браков, а в выходные дни - до 20.

За этот период во Дворце бракосочетания зарегистрировано рождение 1361 малыша, их родителям вручены подарки для новорожденных и памятные медали «Родившемуся в Тверской области».

Сейчас в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг – ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. В учреждении проведена цифровизация – с бумажных носителей в электронный формат переведено свыше 6,5 млн записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы.

Областной Дворец бракосочетания был открыт 10 сентября 2021 года, в мероприятии принял участие Губернатор Игорь Руденя. В этот день свои отношения в новом ЗАГСе зарегистрировали три пары.

«Сегодня все молодожены Тверской области обрели Дворец бракосочетания, где будет проходить одно из самых важных событий в их жизни. Память об этом дне сохранится в семейных альбомах. Здесь будут рождаться новые семьи и новые традиции», – сказал тогда Игорь Руденя.

В здании создано четыре зала для торжеств – в трёх проводятся регистрации браков, ещё в одном – чествования юбиляров семейной жизни и другие торжественные мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области