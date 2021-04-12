Жителей и гостей Тверской области приглашают на концерты и литературные мероприятия, детей – на мастер-классы в музей

4 декабря в учреждениях культуры Твери и области жителей и гостей Верхневолжья ждут концерты, фестивали, литературные встречи.

Тверская академическая областная филармония продолжает инновационный проект «В ожидании чуда…». Это цикл концертов для тех, кто планирует или готовится стать родителями. В программе – лучшие произведения классической музыки, подобранные с учетом рекомендаций ученых и специалистов, считающих, что классическая музыка оказывает благотворное влияние на развитие малыша.

4 декабря в 17:00 филармония приглашает на концерт инструментального квинтета «No Indifference», который представит новую программу «Удивительный мир танца». На сцене выступят лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлия Федорова (фламенко), финалисты всероссийских и международных турниров Максим Кирса и Ангелина Секержицкая (rock'n'roll, bossa nova), победители всероссийских и международных конкурсов Наталия Чернина и Евгений Гуреев (бальные танцы), победители Гран-при в международном конкурсе «Созвездие» Дуэт «Горянка».

Тверской государственный объединенный музей проводит серию детских мастер-классов и других мероприятий для юного поколения. Так, краеведческий музей приглашает ребят на интерактивное занятие «Как жили люди в древности», где можно будет научиться добывать огонь, сделать оружие для охоты на мамонта, устроить историческое дефиле в шкурах.

Торопецкий музей (филиал ТГОМ) приглашает детей на познавательно-развлекательное занятие «Путешествие по Твери. Михаил Тверской» ко Дню памяти святого благоверного князя. Ребята совершат виртуальную экскурсию по Твери, узнают, какую роль Михаил Тверской сыграл в объединении Руси, за что получил титул «князя Владимирского и всея Руси» и о том, как ценой своей жизни спас Тверь.

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 4 декабря представляет новую книгу кандидата исторических наук, краеведа Галины Гадаловой «Небесные заступники Верхневолжья: история почитания святых и подвижников благочестия». Она продолжает работу по созданию полного списка тверских святых, начатую архиепископом Тверским и Кашинским Димитрием Самбикиным в начале ХХ века.

В 16:00 в библиотеке пройдет лекция «Н. А. Некрасов – поэт, писатель, редактор-издатель» из цикла «Русские поэты XIX века», посвящённая 200-летнему юбилею со дня рождения поэта. Лекцию прочтет кандидат филологических наук, культуролог, поэт и переводчик Ефим Беренштейн.

Тверской областной Дом народного творчества 4 декабря проводит сразу два фестиваля. Это областной фестиваль ансамблей бального танца на площадке ДК «Пролетарка» и открытый областной православный кинофестиваль «Колокол Света», посвященный 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

Пресс-служба Правительства Тверской области