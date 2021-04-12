В Правительстве Тверской области обсудили госпрограмму в сфере ветеринарно-санитарного благополучия

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3 декабря в региональном Правительстве Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу, на которой была рассмотрена государственная программа Тверской области, посвященная обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в регионе в период 2021-2026 годов.
Одной из задач государственной программы является реализация мероприятий по обращению с безнадзорными животными.
В первую очередь, речь идет о выделении грантов некоммерческим организациям, которые будут осуществлять содержание безнадзорных животных после отлова. Животных при необходимости пролечат, стерилизуют, вакцинируют и чипируют. Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев.
В госпрограмме предусмотрено развитие сети приютов для животных. Предполагается их создание в Ржеве, Вышнем Волочке, Бежецке и Твери.
Игорь Руденя поставил задачу сформировать Единую региональную базу безнадзорных животных и интегрировать ее со Всероссийской базой. Кроме того, глава региона считает необходимым активнее использовать возможности социальной рекламы для воспитания в обществе культуры обращения с безнадзорными животными.