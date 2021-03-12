Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» завершает создание в Твери центра обработки данных

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) завершает создание центра хранения и обработки данных на территории Промтехнопарка КСК в Твери. В промышленную эксплуатацию дата-центр будет введен до конца 2021 года.

В здании ЦОД уже полностью завершены строительно-ремонтные работы, установлено высокотехнологичное оборудование. Машинные залы оснащены на 18 серверных стоек, 12 из которых запущены в опытную эксплуатацию.

Интеграция вычислительных ресурсов и средств хранения данных в собственном дата-центре позволит резидентам технопарка КСК сократить совокупную стоимость владения IT-инфраструктурой и обеспечить бесперебойную и согласованную работу информационных систем предприятий. Центр обработки и хранения данных спроектирован по самым высоким стандартам надежности TIER 3, что подтверждает одно из ключевых преимуществ – его высокий уровень отказоустойчивости.

Создание дата-центра стало поводом к проведению на Промтехнопарке КСК научно-популярного мероприятия при поддержке лектория «Живое слово» и Тверского регионального отделения «Союз машиностроителей России». Участники отраслей ИТ, промышленности, энергетики и госсектора поделились своим видением эволюции хранения данных и будущего этого направления.

Промтехнопарк КСК – первый частный промышленный технопарк в Твери. Проект стартовал в 2018 году и развивается при поддержке Правительства Тверской области и Минэкономразвития России.

«Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Летом 2021 года глава региона представил потенциал площадок Промтехнопарка КСК премьер-министру России Михаилу Мишустину и Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу.

С 2020 года Промтехнопарк КСК является участником национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Современная индустриальная площадка промышленного технопарка станет масштабным центром компетенций в Тверском регионе по выпуску компонентов для транспорта. Предприятия Промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.

В конце 2020 года в Промтехнопарке открыта первая очередь производства. Общий планируемый объем вложений – более 5 млрд рублей, заявлено размещение 22 резидентов и создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области